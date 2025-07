Lecce, Camarda è pronto a esplodere: «Voglio sfruttare ogni occasione che avrò; e quando arriverà il Milan al Via del Mare...»

Francesco Camarda pronto al salto di qualità definitivo al Lecce dopo una stagione ai margini del Milan

Francesco Camarda, il talento più giovane ad aver debuttato in Serie A a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, è pronto a ripartire da Lecce per crescere e affermarsi definitivamente. Dopo una stagione in cui le occasioni con il Milan sono state limitate, il prestito al club salentino rappresenta un’opportunità fondamentale per accumulare minuti preziosi e sviluppare le sue qualità in campo. Nel suo contratto sono infatti previsti bonus legati alle presenze e ai gol, un incentivo in più per il Lecce a puntare su di lui con convinzione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, affiancata da un contro riscatto a 4 milioni da parte del Milan, permette al club rossonero di mantenere il controllo sul futuro di Camarda, garantendo al contempo al ragazzo la possibilità di mettersi in mostra con continuità.

L’ultimo anno non è stato semplice per Camarda: inizialmente considerato come un potenziale centravanti titolare del Milan, si è trovato invece spesso ai margini, a causa delle scelte tecniche di Paulo Fonseca e Sergio Conceição, che hanno preferito puntare su altri profili. Le sue presenze in prima squadra sono state 13, con il doppio delle convocazioni. Ora, però, con il trasferimento a Lecce, il giovane attaccante può finalmente giocare con regolarità e acquisire esperienza.

«Voglio sfruttare tutte le occasioni che avrò – ha dichiarato Camarda –. La società mi ha dato fiducia e voglio ripagarla. Il futuro dipenderà dal presente, sono concentrato solo su me stesso: lavorerò tanto per migliorarmi e per la squadra. Abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo. La prima partita al Via del Mare sarà contro il Milan? Darò sempre il 100%».

La decisione di trasferirsi a Lecce è stata presa in accordo con famiglia e procuratore, ma con la convinzione personale di Camarda, che ha apprezzato molto la fiducia e l’interesse mostrati dal club pugliese. Adesso tocca a lui dimostrare tutto il suo valore e continuare il suo percorso di crescita.