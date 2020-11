Camavinga sul futuro: «I grandi club mi fanno sognare»

La stella della Francia Eduardo Camavinga ha parlato del suo futuro

Eduardo Camavinga, centrocampista 18enne del Rennes, è uno degli astri nascenti della Francia. Sui di lui hanno messo gli occhi diversi top club, tra cui anche la Juventus. Il giovane francese, in una intervista a AS, ha parlato del suo futuro.

«I grandi club mi fanno sognare, ma non posso rivelarne uno in particolare per il mio futuro. Se voglio restare al Rennes? Vedremo. Non abbiamo fissato una data per discutere del mio futuro, non ho fretta. Ci saranno trattative per il rinnovo, sarebbe un piacere per me continuare al Rennes. Ho ancora due anni di contratto, abbiamo abbastanza tempo per parlarne».