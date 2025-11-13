Cambiaghi Bologna, brutte notizie per i tifosi rossoblù! C’è lesione, ecco i tempi di recupero! Il comunicato ufficiale

Bologna News
Durante una sessione di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi ha accusato un problema muscolare che ha destato immediata preoccupazione. Gli accertamenti medici hanno chiarito la natura dell’infortunio, evidenziando una lesione di primo grado al soleo destro.
Il Bologna e i tifosi rossoblù dovranno ora fare i conti con la sua assenza: i tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane, un periodo che lo terrà lontano dal campo in una fase delicata della stagione.
COMUNICATO – In seguito a un problema accusato durante una fase di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane.
