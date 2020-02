Cambiasso: «L’Atalanta non è favorita con il Valencia. La Juve…»

L’ex nerazzurro Esteban Cambiasso parla del percorso delle italiane in Champions League: l’opinione dell’ex calciatore

Esteban Cambiasso, ex calciatore nerazzurro, ha parlato della Champions e del percorso delle italiane nella competizione. Le parole dell’ex giocatore a Sky Sport.

JUVE – «L’ottavo più facile è quello della Juve per quello che rappresenta in Italia, in Europa e per il passato recente. È candidata, anche se la Champions è sempre lì e non bisogna mai fidarsi».

ATALANTA – «Non credo che l’Atalanta sia così favorita come si dice in Italia. In Spagna è considerato favorito il Valencia».