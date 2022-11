Camerun, Song: «Troppo rilassati, ma ai miei faccio i complimenti»

Rigobert Song, commissario tecnico del Camerun, ha parlato dopo la sconfitta all’esordio Mondiale contro la Svizzera

Rigobert Song ha parlato dopo la sconfitta del Camerun all’esordio a Qatar 2022. Le parole riportate da Le Figaro.

LE PAROLE – «È una sensazione di delusione. Volevamo di più, ma si sa, il calcio di alto livello riguarda i dettagli. C’è stato un rilassamento e abbiamo subito gol. In questa fase il risultato è importante e ci siamo messi in una situazione in cui tutte le prossime partite saranno decisive. In termini di gioco, abbiamo provato a produrre, abbiamo avuto occasioni che non siamo riusciti a realizzare, questo è il calcio. Ma sappiamo che tutto è possibile. Voglio congratularmi con i giocatori e fargli capire cos’è l’alto livello. Questi sono i dettagli più importanti, devi rimanere concentrato dall’inizio alla fine».