Camoranesi: «Ho preparato dei piani di allenamento per i miei giocatori» – VIDEO

Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato degli allenamenti durante l’emergenza Coronavirus – VIDEO

Mauro German Camoranesi è attualmente l’allenatore del Tabor Sezana, squadra slovena. Ecco le sue parole, a DAZN, sul delicato momento per l’emergenza Coronavirus, tra allenamenti a distanza e attesa per la ripresa.

«Come tante squadre di calcio abbiamo tanti ragazzi che arrivano dall’estero. Non è stato possibile fare un programma di allenamento se non a livello personale e siamo in attesa di sapere cosa fare. Ci tocca solo aspettare».