Camoranesi: «Il Milan non durerà in testa, Ibrahimovic non è Cristiano Ronaldo»

Mauro Camoranesi ha parlato delle differenze tra la Juventus e il Milan

Mauro Camoranesi, ex centrocampista della Juve ed attuale tecnico del Maribor, è stato intervistato da Tuttosport.

MILAN PRIMO AL POSTO DELLA JUVE – «Non mi ha fatto tanto effetto. In questo momento, a causa del Covid, sono strani un po’ tutti i campionati europei. Sono convinto che alla lunga verranno fuori i valori reali. Sarà lo scudetto più equilibrato degli ultimi dieci anni perché mai come in questa stagione tutti possono vincere e perdere con chiunque. Poi credo che in primavera le principali candidate al titolo saranno la Juventus e l’Inter».

RONALDO O IBRA – «Ronaldo è un extrarrestre pazzesco! Lui e Messi hanno segnato un’epoca alzando l’asticella del calcio moderno con una costanza straordinaria. Fa impressione pensare che CR7 abbia segnato 746 gol. Ibrahimovic fa la differenza in A ma sono convinto che altrove non sarebbe la stessa cosa».