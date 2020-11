Campagnani (Ac Milan FIFA player): «Voglio portare i colori rossoneri al Mondiale»

Diego Campagnani, uno dei due rappresentanti del nuovo team “AC MILAN QLASH”, ha parlato ai microfoni di Milan News 24

Diego Campagnani, uno dei due rappresentanti ”AC MILAN QLASH” (insieme a Fabio Denuzzo), nonché vincitore della classifica mondiale FIFA20 su Playstation, ha rilasciato un’intervista a Milan News 24.

Partiamo con gli impegni ufficiali. Come primo e nuovo rappresentante dell’AC MILAN QLASH parteciperai al campionato eSerie A TIM 2020/2021 e a tutte le altre competizioni ufficiali FIFA21 (FIFA Global Series e FIFA Club World Cup). Ci spieghi di cosa si tratta e come si svilupperanno questi tornei?

«Per quanto riguarda l’ eSerie A TIM 2020/2021 al momento stanno facendo i draft per scegliere i giocatori che poi andranno ad affiancarsi a noi. Avrà inizio verso febbraio/marzo. Molto probabilmente il formato prevedrà dei gironi e successivamente un bracket finale. Per quanto riguarda le Global Series ci sarà il primo evento questo fine settimana (sabato e domenica). Si sfideranno 1024 giocatori in Europa, che si sono verificati tramite la Weekend League in base al punteggio accumulato nel fine settimana (max 30 partite). Tutti quelli che fanno un minimo di 27 si qualificano e man mano che fai più vittorie accumuli più punti. Io mi sono classificato con 60 punti, quindi partirò alto (ho fatto 30 questo mese e 29 il mese scorso). Da questo calderone uscirà il primo vincitore che guadagnerà dei punti (Pro Points). Da qui si formerà una classifica finale per poter poi raggiungere il Mondiale»