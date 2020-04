Campionato austriaco: i club torneranno ad allenarsi da lunedì

Ritorno alla normalità per il campionato austriaco? Il vice Cancelliere e ministro dello Sport ha annunciato la ripresa degli allenamenti

Buone notizie per il calcio austriaco. Nessuna ripresa del campionato ma un primo graduale ritorno alla normalità. Werner Kogler, vice Cancelliere e ministro dello Sport, in conferenza stampa, ha annunciato la ripresa degli allenamenti per i club, da lunedì prossimo.

I calciatori potranno allenarsi in piccoli gruppi, al massimo formati da sei persone. I gruppi dovranno essere composti sempre dagli stessi calciatori e sarà costretto allo stop in caso di contagio di uno dei sei calciatori. Per la ripresa del campionato, bisognerà aspettare almeno inizio maggio.