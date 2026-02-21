Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese

Cancelo, dentro al momento del portoghese dopo il suo ritorno al Barcellona. Cosa sta succedendo davvero per il terzino

Il mercato di riparazione invernale ha riportato un volto noto all’ombra del Camp Nou, ma finora la mossa non ha portato i dividendi tecnici sperati. Nel mese di gennaio, il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di João Cancelo. Il laterale portoghese ha deciso di lasciare i milioni dell’Al-Hilal e la Saudi Pro League per rimettersi in gioco nel calcio europeo che conta. Tuttavia, il suo secondo capitolo in maglia blaugrana si sta rapidamente trasformando in un caso spinoso.

Il mistero del minutaggio: ai margini del progetto

Le aspettative al momento del suo sbarco in Catalogna erano quelle di un innesto pronto all’uso, capace di elevare immediatamente il tasso qualitativo della manovra offensiva sulle corsie esterne. La realtà del campo, invece, racconta una storia diametralmente opposta e certifica una bocciatura tecnica quasi totale. Nelle ultime tre uscite ufficiali del Barcellona, Cancelo ha collezionato la miseria di 12 minuti complessivi. Un impiego col contagocce che lo relega di fatto in fondo alle gerarchie difensive, alimentando dubbi sulla sua tenuta atletica e sulla sua reale utilità per la squadra.

L’ombra di Mendes e la rabbia dei tifosi

Di fronte a questa gestione, la piazza catalana ha iniziato a mugugnare pesantemente. Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano sportivo spagnolo AS, molti sostenitori del Barça ritengono che l’operazione di mercato non sia nata da una reale necessità tecnica, ma da opache dinamiche di “palazzo”.

Nel mirino della critica è finito il rapporto strettissimo tra Joan Laporta e Jorge Mendes, il potentissimo e influente super-agente lusitano che cura gli interessi di Cancelo. L’ipotesi, che serpeggia tra i tifosi e trova eco sui media, è che il trasferimento dall’Arabia Saudita sia stato motivato più dalla volontà di consolidare i rapporti diplomatici ed economici tra il presidente e il procuratore, piuttosto che da una precisa richiesta tecnica. Una situazione tesa che rischia di rendere l’acquisto di Cancelo un vero e proprio boomerang mediatico.