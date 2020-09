Joao Cancelo, giocatore del Manchester City, ha parlato del possibile trasferimento di Leo Messi nel club inglese

Joao Cancelo, esterno del Manchester City, ha parlato del possibile trasferimento di Leo Messi nella squadra inglese. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW:

«È un grande giocatore, non si può dire il contrario. E in una squadra come il Manchester City, che ha grandi giocatori in rosa, potrebbe fare ovviamente grandi cose».