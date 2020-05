Cancelo torna all’Inter? Il portoghese è la chiave per Lautaro al Barcellona

L’Inter potrebbe riabbracciare presto Joao Cancelo: l’esterno portoghese sarebbe la chiave per l’approdo di Lautaro al Barcellona

Il Barcellona pensa di aver trovato la chiave di volta per abbattere il muro dell’Inter e portarsi in Catalogna Lautaro Martinez. Come racconta il Corriere dello Sport, infatti, i blaugrana starebbero pensando ad un vertice di mercato che coinvolgerebbe il Manchester City.

Lautaro per Cancelo. Questa l’idea del Barcellona. Partorire uno scambio che soddisfi l’Inter passa attraverso il ritorno dell’esterno che è andato via con molti rimpianti. Il modo per dribblare il paletto da 111 milioni di euro, in Catalogna l’hanno trovato sistemando al tempo stesso anche la corsia destra dell’Inter. Un triangolo di operazioni che coinvolge un’altra big come il Manchester City: Cancelo verrebbe dirottato in Spagna nello scambio con Semedo e poi mandato da Conte.