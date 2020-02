Caniggia duro: «De Rossi al Boca Juniors per una vacanza»

Caniggia si è esposto in modo critico riguardo all’esperienza di Daniele De Rossi al Boca Juniors: le parole sull’ex capitano della Roma

Intervenuto a Channel 26, Claudio Caniggia si è espresso duramente a proposito dell’esperienza di Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, al Boca Juniors.

«E’ venuto in Argentina al Boca Juniors in vacanza. Si era già ritirato dopo aver dato l’addio alla Roma. Voleva giocare ancora per un po’, ma non ha potuto per i suoi problemi fisici. Se non sei un giocatore con dieci anni in meno, il rientro si complica. Non giochi più soltanto per la nomina che hai».