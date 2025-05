Fabio Cannavaro ammira Italiano: «Al di là dei risultati, in questi anni il suo lavoro è stato eccezionale»

Ospite del ‘Charity Gala Dinner‘ organizzato dalla Lega Serie A a “Villa Miani” a Roma in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, Fabio Cannavaro ha parlato in merito alla finale e al finale di stagione in Serie A. Le dichiarazioni riportate da TMW.

FINALE – «Cosa vorrebbe dire per le due squadre vincere il trofeo? Il Milan per riscattare una stagione con alti e bassi, Conceicao è un allenatore che in questi anni ha vinto tanto nelle coppe e in campionato e sicuramente dovrà vincere per salvare la stagione. Il Bologna manca da 51 anni in una finale e vuole scrivere una pagina nuova di storia. Sarà bella per questo».

ITALIANO – «E’ un allenatore che in questi anni ha fatto veramente cose eccezionali. I risultati nel nostro campionato contano, ma il lavoro che ha fatto in questi anni resta».

NAPOLI – «Deve guardare avanti, cercare di vincerle entrambe, non è facile, ha un punto di margine e sarà un bel finale di campionato».

BOLOGNA – «Vincere in provincia, diciamo così, vale doppio. Questi sono trofei che in genere vincono Juve, Milan, Inter, negli ultimi anni il Napoli. Portare a casa la coppa in Emilia varrebbe il doppio».

NAPOLI-PARMA – «Penso che sarà una sfida difficile, il Parma deve fare punti. Conteranno le motivazioni e sicuramente il Napoli ne avrà tante».