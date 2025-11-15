Caos Mbappé, infortuno alla caviglia o “ferita diplomatica”? La Francia in apprensione e Rothen sbotta: «Decisioni come questa creano problemi nello spogliatoio»

Caos Mbappé, lascia il ritiro per un’infiammazione alla caviglia, ma il suo rientro immediato a Madrid alimenta sospetti e polemiche

A poche ore dall’ultimo match di qualificazione al Mondiale 2026 contro l’Azerbaigian, il forfait di Kylian Mbappé agita la Francia. Il capitano dei Bleus, autore di una doppietta nella vittoria contro l’Ucraina, ha lasciato il ritiro della Nazionale per un’infiammazione alla caviglia destra, ma il suo rientro immediato a Madrid alimenta il sospetto di una “ferita diplomatica”.

L’INFIAMMAZIONE ALLA CAVIGLIA E IL RITORNO A MADRID

La Federcalcio francese (FFF) ha annunciato il forfait di Mbappé per la partita di Baku, motivandolo con un’infiammazione alla caviglia che necessita di accertamenti a Madrid. Tuttavia, il rapido rientro in Spagna del giocatore, a ridosso di un impegno di campionato con il Real, ha sollevato interrogativi. Jérôme Rothen, ex giocatore del PSG, ha espresso apertamente i suoi dubbi su RMC: «Quando prendi decisioni come questa, puoi creare problemi nello spogliatoio, e io resto convinto che ci siano giocatori stufi di questo trattamento di favore. Non ho visto un Mbappé al 50% alla fine. Non so dove si sia fatto male dopo. Trovo la cosa sospetta, può creare problemi nello spogliatoio».

LA POSIZIONE DI DESCHAMPS

Didier Deschamps, CT della Francia, ha cercato di smorzare le polemiche, spiegando che l’infiammazione alla caviglia di Mbappé, risalente al 10 ottobre e che lo aveva già costretto a saltare la trasferta in Islanda, non permetteva di correre rischi.

PAROLE – «Kylian ha ancora un’infiammazione alla caviglia. L’ho rimesso a disposizione del Real, il suo staff deciderà cosa devono fare. Non c’era alcun rischio da prendere, era stato il caso prima di lui per Camavinga. Nessun rischio da prendere con chiunque. È rimesso a disposizione del suo club. I 22 giocatori che sono qui saranno coinvolti nella partita di domani».

Tuttavia, le informazioni provenienti dalla stampa spagnola alimentano il sospetto. Secondo quanto riportato, la lesione non desta grande preoccupazione al Real Madrid, e Mbappé dovrebbe essere regolarmente in campo tra una settimana contro l’Elche in Liga. Alcuni media spagnoli, addirittura, venerdì scorso, sostenevano che non fosse previsto alcun esame medico per il francese. Un quadro che, lungi dallo sciogliere i dubbi, li alimenta ulteriormente, lasciando intendere che dietro l’infortunio di Mbappé ci sia qualcosa di più di una semplice infiammazione.