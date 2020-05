Caos Serie A: i giocatori non vogliono il maxi ritiro. Decisivo l’incontro Dal Pino-Conte-Gravina

La Serie A sta vivendo fase di assoluto caos: i giocatori non vogliono andare in ritiro permanente di due mesi

Caos totale in Serie A. Oggi si è tenuto un consiglio di Lega per discutere alcuni punti del protocollo FIGC. I club chiederanno alla Lega di intercedere con il Governo e modificare alcuni punti: le società non vorrebbero più svolgere il maxi ritiro, si chiederà una variazione sulla quarantena per tutta la squadra in caso di un calciatore positivo e di non considerare la responsabilità del medico del lavoro.

Sky Sport riporta che i giocatori rimangono disponibili ad andare in ritiro ma solo nelle due settimane precedenti alla ripresa della Serie A (probabilmente il 13 giugno). Sarà decisivo l’incontro tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, quello della Lega Serie A, Dal Pino, e Giuseppe Conte. Incontro che sarà fissato nei prossimi giorni.