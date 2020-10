Capello: «Il Milan può giocarsi lo Scudetto, Ibra è un campione»

Il Milan, anche grazie a Zlatan Ibrahimovic, ha le carte in regola per giocarsi per lo Scudetto. E’ il pensiero di Fabio Capello.

Fabio Capello ha parlato con la Gazzetta dello Sport svelando i motivi per cui crede che il Milan possa vincere lo Scudetto

GIUDIZIO – «Questo Milan mi piace: è interessante, pieno di vitalità, pratica un bel calcio. Mi ha colpito una cosa: tutti giocano con entusiasmo e allegria. Tutti rispettano le parti assegnate dal copione».

PIOLI – «Ha saputo scegliere i giocatori adatti al suo spartito e ha conquistato la fiducia dell’ambiente. Ha superato i momenti difficili della scorsa stagione in silenzio, concentrandosi sul lavoro. Ha gestito con intelligenza la fase delicata del lockdown».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è un giocatore particolare. Unisce un elevato livello di professionalità a una personalità straripante. Riesce ad essere decisivo anche a 39 anni perché lui non gioca per partecipare: Ibra vuole vincere. Un campione come lui è una forza trainante per l’intero gruppo».

SCUDETTO – «In un campionato così incerto, ritengo che il Milan abbia le sue chance da giocarsi. La cosa importante è crederci: se tutti seguiranno l’esempio di Ibra, la squadra di Pioli potrà arrivare fino in fondo. La gestione dei momenti difficili sarà fondamentale».