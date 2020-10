Capello: «Inter favorita per lo scudetto, rosa super fornita»

Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto, puntando sull’Inter di Antonio Conte

Fabio Capello, storico ex allenatore, ai microfoni di Rai Radio 2 ha parlato della lotta scudetto puntando sull’Inter di Antonio Conte.

«Quest’anno la favorita è l‘Inter. Perché nella voglia di cambiare giocatori, ha tenuto anche dei calciatori che dovevano andare via e invece son rimasti. Ha una rosa super fornita, di grande livello. La Juve ha fatto ottimi acquisti, ma bisognerà vedere come riuscire a metterli in campo. Stavolta gli avversari sono molto competitivi. Metto prima l’Inter. Poi il Napoli. E poi per la Champions il Milan insieme alla Roma. L’Atalanta? È molto interessante, se recupera Ilicic diventa una mina vagante, vedremo come si posizionerà alla metà del torneo. È una squadra da temere da parte di tutti, è una squadra pericolosa, da temere sotto tutti gli aspetti».