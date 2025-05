Del Piero allenatore, Fabio Capello: «Adesso capirà cosa vuole dire prendere decisioni impopolari. Non abbia fretta, lui è intelligente, sa cosa deve fare. Ma un consiglio glielo dò»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore della Juve, sul suo rapporto con Alessandro Del Piero in bianconero. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Del Piero ha ottenuto la licenza da allenatore. Una scelta giudicata da uno che in panchina l’ha guidato nel biennio 2004-06 alla Juve e che oggi gli offre questi consigli in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: Fabio Capello.

IL LORO RAPPORTO – «Beh, devo dire che c’è stato un periodo con me in cui Del Piero giocava poco. Da grande professionista, però, si è sempre allenato al massimo, anche se ovviamente non sarà stato d’accordo. Ecco, come capitato a tutti gli ex calciatori, se un giorno siederà su di una panchina si accorgerà cosa vuol dire dover prendere delle decisioni impopolari (ride ndr)».

LO IMMAGINAVA 20 ANNI FA – «Sì perché è sempre stato intelligente. Ha ovviamente personalità, sa parlare un ottimo inglese. E non è un tipo che ha fretta. Una volta che ha smesso di giocare non si è tuffato subito in una nuova carriera: ha fatto pubblicità, è anche opinionista. Sempre con classe, sobrietà e professionalità, lui è così in tutto quello che fa».

COSA GLI HA DETTO – «Le dico la verità, ho incrociato Alessandro in treno proprio due giorni prima del suo esame a Coverciano (ride ndr). E un po’ abbiamo parlato…».

ALEX FUTURO MISTER DELLA JUVE – «Ecco, capisco la suggestione, ma quando dico di non avere fretta intendo proprio evitare premature tentazioni facili. Un tecnico si forma nel tempo, mettendo insieme pian piano uno staff affidabile e di primo livello. E qui ho un altro consiglio: non bisogna circondarsi di “yes man”, ma di collaboratori preziosi e pieni di idee».