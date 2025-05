Juventus, Del Piero da il suo giudizio alla stagione: «È passata tramite ‘terremoti’ e ‘tsunami’, quindi… Non è semplice»

Durante la presentazione del “Memorial Niccolò Galli”, Alessandro Del Piero ha parlato della stagione della Juve. Ecco le sue parole, che difendono il traguardo stagionale dei bianconeri: andare in Champions non è fatto semplice per lui.

PAROLE – «È passata tramite ‘terremoti’ e ‘tsunami’, cambiamenti, quindi si fa fatica delle volte per le scelte, per quello che si esprime in campo o perché altri sono più bravi. Ci sono società che hanno raggiunto livelli altissimi. Quando si fanno le valutazioni del nostro campionato e si dice che Juventus e Milan devono arrivare quarti, bisogna pensare che non è semplice nemmeno arrivare in Europa. Ci sono realtà come Atalanta e Bologna, soprattutto la Dea che ha vinto l’Europa League recentemente, che 7-8 anni fa non si pensava potessero raggiungere certi livelli».