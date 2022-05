Capello: «Sono Mourinhiano convinto. Per la Champions a questa Roma manca qualcosa»

Fabio Capello ha voluto parlare di Mourinho e della vittoria della Roma ai microfoni de Il Corriere dello Sport

Fabio Capello ha voluto parlare di Mourinho e della vittoria della Roma ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO – «Io ho sempre parlato bene di lui, non ho bisogno di salire sul carro ora. In tanti dicevano che non poteva più allenare a grandi livelli, ma alla fine contano solo i risultati. La Roma lo ha scelto per vincere. Il momento chiave della stagione della Roma è stato il 6-1 contro il Bodo Glimt».

ROMA – «La vittoria della Conference sicuramente lascia stimoli positivi, ma secondo per puntare alla Champions manca qualcosa. La conferma di Mourinho è già un bel passo».