Roma, dopo i festeggiamenti si pensa al mercato: i nomi per la Champions

La Roma dopo i festeggiamenti per la Conference pensa già al mercato: la lista di nomi per puntare la Champions

L’obiettivo della Roma per la prossima stagione è di entrare nelle prime quattro posizioni per l’accesso alla Champions League. Mourinho resta in giallorosso per portare avanti il progetto che lo ha visto trionfare in Conference al primo anno.

Dopo i festeggiamenti la Roma pensa già al mercato e sono diversi i nomi sul tavolo di Thiago Pinto per il futuro. In difesa piace Senesi del Feyenoord, avversario affrontato proprio qualche giorno fa in finale a Tirana. Per l’attacco il nome caldo è Guedes del Valencia, mentre a centrocampo c’è un rebus. Diversi i giocatori che piacciono a Mou e alla Roma. Uno degli ultimi obiettivi è Douglas Luiz dell’Aston Villa, ma restano vive le piste che portano a Matic e Maxime Lopez del Sassuolo, su cui c’è anche la concorrenza del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.