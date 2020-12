Caputo duro con la squadra: «In A non si possono prendere gol come quelli di Leao»

Ciccio Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan: queste le sue dure dichiarazioni

GOL SUBITO – «Iniziare una partita subendo un gol dopo 7 secondi è assurdo, è mancata attenzione in quell’occasione. In Serie A non si può prendere un gol così. Dispiace perché regalando un gol del genere al Milan, poi diventa dura. Per come è arrivato si poteva fare di sicuro di più. Nel primo tempo non siamo stati il vero Sassuolo, nella ripresa invece abbiamo messo sotto il Milan ma sappiamo che è difficile segnare a una grande squadra quando si chiude così».

CONDIZIONI – «Ho passato un periodo molto brutto, sono stato costretto a fermarmi. Adesso sto ritrovando la forma e sono 15 giorni che mi alleno con gli altri. Tutto sta rispondendo bene e giocare mi permette di mettere minuti nelle gambe».