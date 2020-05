Caputo: «Ho due obiettivi per la stagione. Il cartello? Vi spiego…»

Ciccio Caputo ha parlato alla Gazzetta di Modena spiegando quali sono i suoi due obiettivi per la stagione. Le sue parole

Ciccio Caputo ha parlato alla Gazzetta di Modena raccontando quali sono i suoi obiettivi nel caso la stagione ripartisse.

OBIETTIVI – «L’obiettivo è di riprendere il campionato e di arrivare a segnare 20 reti a fine stagione. Così potrò regalarti la mia maglietta…Speriamo che il campionato riprenda e di poter finalmente tornare a giocare. La nazionale azzurra? Cerco di far parlare il campo, vado avanti per la mia strada».

CARTELLO – «L’input me lo ha dato mia moglie, il pensiero ho voluto scriverlo io. Nessuno sapeva niente, è stata una mia iniziativa e in quel momento mi sentivo di mandare un messaggio a tutto il Paese. Un messaggio molto semplice ma che significava tanto, so che ha girato il mondo e ne sono orgoglioso».

FANTACALCIO – «Anche io gioco a Fantacalcio, quest’anno mi sono comprato e mi sono pagato davvero tanto… E’ una cosa simpatica e spontanea, cerco di rimanere in contatto con i fanta allenatori e mi diverto. Come mi diverto con gli eSports, spero di entrare nella squadra della serie A a fine stagione».