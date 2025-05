Pisa, Caracciolo: «Voglio restare qui anche a fine carriera, la Serie A farà bene a tutti. Il momento decisivo per la promozione è stato questo»

Le parole di Antonio Caracciolo, difensore e capitano del Pisa, sulla promozione del club toscano in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Antonio Caracciolo ha parlato a La Nazione della promozione del Pisa in Serie A.

FUTURO – «Spero di rimanere a Pisa, ho da poco comprato casa poco fuori città e il mio intento sarebbe di restare anche dopo il termine della mia carriera. Ma si sa nel calcio tutto è imprevedibile. Di questa città la prima cosa che mi ha colpito è stato il calore della gente, sono stato bene fin dal primo momento, è una città viva nella quale è piacevole stare. Io e la mia famiglia siamo rinati qui».

PROMOZIONE – «Forse non ce ne rendiamo ancora conto. Tutto l’ambiente, calcistico e non, beneficerà della Serie A. Pisa è una città affascinante, ricca di storia e cultura e non ha certo bisogno di questo per brillare, ma il nostro risultato enfatizzerà tutto il resto».

MOMENTO DECISIVO – «Ce ne sono tanti, dalle partite vinte in casa negli ultimi minuti a quelle perse contro Sassuolo e Spezia. Ma soprattutto la forza di reagire e dare una mazzata la giornata successiva ogni volta che la squadra di mister D’Angelo sembrava avvicinarsi».