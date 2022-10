Cardinale: «Elliott nel Milan ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la continuità»

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato, tra gli altri argomenti, della durata del suo impegno col club rossonero

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato al convegno Invest in Sports della durata del suo impegno col club rossonero. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Elliott nel Milan ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la continuità. Non sono preoccupato dell’exit strategy. Non investo per pensare a quando uscirò. Dobbiamo occuparci della differenza tra Premier League e Serie A. Superlega? Quando arrivi a certi livelli, tutto diventa molto politico. Il mio lavoro è abbassare testa e lavorare. È interessante però capire perché certe cose accadono».