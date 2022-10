Careca: «Mourinho sta facendo bene, ma il Napoli è favorito contro la Roma»

L’ex giocatore del Napoli, Antonio Careca, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Romanews24 del match contro il giallorossi

Antonio Careca, ex giocatore del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Romanews24 circa la partita di domenica contro la Roma. Ecco un estratto delle sue parole.

PAROLE – «Mourinho è un allenatore di grande esperienza. Con la Roma sta facendo un ottimo lavoro. Anche Spalletti è un allenatore esperto e in questo momento per me è il miglior allenatore in circolazione. Sta proponendo a Napoli un gioco divertente, con grandi risultati. La squadra si diverte in campo ed è un piacere vederla giocare».

