Caressa Bucciantini, lite tra i due al Club: «Dimmi cosa significa»

Caressa Bucciantini, momenti di alta tensione tra i due durante Sky Calcio Club: ecco che cosa è successo

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, nell’analizzare i dati del possesso palla del match Milan-Atalanta di Serie A, Fabio Caressa e Marco Bucciantini si sono resi protagonisti di una piccola lite per una divergenza di opioni.

«Quella è una statistica inutile» ha iniziato Caressa, ottenendo una risposa non favorevole al suo pensiero. Il conduttore ha quindi ripreso in mano la situazione dicendo: «Il possesso palla non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Ti spiego anche il perché: quando io passo la palla a lui, di chi è la palla? Mentre il pallone va a lui, di chi è la palla, è mia? No. Quindi, il possesso palla è una cosa che, dal punto di vista statistico, non significa niente».

Bucciantini: «Allora dimmi tu che cosa significa che le squadre che sono in cima alla classifica hanno tutte più possesso palla».

Caressa: «Ma sono più forti, per forza che c’hai la palla tra i piedi, no?».

Bucciantini: «Se sei più forte, cerchi il controllo della partita col controllo della palla».

Caressa: «Non è vero! Non è così! Il controllo del pallone non c’entra, parti da una statistica che non esiste».

Bucciantini: «Sono dati generali, non guardo la fine della partita. Sono le squadre che hanno più possesso palla, quello è un dato Fabio. Voglio finire il mio concetto, io lui l’ho lasciato intervenire».

Caressa: «No, casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro, abbi pazienza».

Bucciantini: «Ok, allora se posso dire la mia…».

Caressa: «Vai, vai, cartellino giallo, bravo».