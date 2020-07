Fabio Caressa consiglia la Juve sulla scelta del centravanti: ecco le parole del giornalista su Milik e Zapata

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del possibile nuovo attaccante della Juventus. Le sue parole.

«Fossi nella Juve prenderei Zapata piuttosto che Milik. Il colombiano può diventare un uomo mercato per l’Atalanta ma non so se altrove riuscirebbe a fare i numeri che sta collezionando a Bergamo, anche se ha sempre fatto bene quando ha avuto fiducia della società».