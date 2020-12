Carles Perez: «Voglio dimostrare quello che valgo. Dobbiamo ripartire dopo Napoli»

Carles Perez ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys: queste le sue dichiarazioni

«Abbiamo parlato con il mister, dobbiamo migliorare dopo la partita con il Napoli, vogliamo riscattarci vincendo stasera. Ci troviamo in un buon momento, poi può capitare di perdere una partita ma il nostro spirito è sempre quello, lavoriamo per migliorare. Penso di poter dare di più e sfruttare le occasioni che il mister mi darà, spero di far bene già stasera».