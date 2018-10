Carlo Ancelotti disegna il progetto vincente del suo Napoli

Carlo Ancelotti ha parlato a tutto tondo della sua avventura al Napoli, un progetto per il quale nutre grandi aspettative

Nella sua intervista al Mattino, Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla sua nuova avventura partenopea: «Credevo che il rapporto tra il Napoli e Sarri sarebbe continuato, non mi aspettavo la chiamata di De Laurentiis. Quando l’ho ricevuta non ho avuto dubbi. Ero convinto che sarebbe stata la scelta giusta per me. Il confronto con Sarri non mi ha mai dato fastidio, lui è stato amato qui perché il suo gioco ha fatto la differenza e io ho avuto la fortuna di trovare un campo ben arato».

Sul progetto azzurro, il tecnico ha poi aggiunto: «Voglio portare il Napoli a vincere qualcosa di importante. Con questa rosa, che mi dà molte garanzie, possiamo essere davvero competitivi. In Champions abbiamo già fatto due imprese, ne occorre un’altra. Certo, sarebbe stato più facile passare il turno in caso di vittoria a Parigi, ora dobbiamo provarci a casa nostra. La spinta dei tifosi sarà fondamentale».

C’è spazio anche per parlare di Serie A: «Non so se questo campionato si deciderà all’ultima giornata. Onestamente, spero prima. La Juventus è molto forte, per batterla bisognerà fare qualcosa di straordinario. Ma fare qualcosa di straordinario non è fare qualcosa di impossibile».