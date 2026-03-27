Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra

Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate per l’esterno: ecco le squadre interessate

Il futuro di Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 dell’Inter, si carica di interrogativi proprio nella fase più delicata della stagione. Secondo Tuttosport, il giocatore avrebbe messo momentaneamente in stand-by la proposta di rinnovo fino al 2030 avanzata dal club nerazzurro. Il punto, però, non sarebbe di natura economica. A frenare il brasiliano sarebbe soprattutto la richiesta di maggiori certezze sul piano tecnico, con la volontà di capire quale spazio potrà avere in prospettiva all’interno del progetto guidato da Cristian Chivu. Una situazione che apre riflessioni importanti, considerando il valore tattico del giocatore e il momento chiave dell’annata interista.

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Il nodo non è l’ingaggio: Carlos Augusto vuole più garanzie

Sempre secondo Tuttosport, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già messo sul tavolo un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio, portandolo dagli attuali 2,2 milioni a circa 3,3 milioni di euro a stagione. Nonostante questo sforzo, Carlos Augusto avrebbe dato mandato al suo agente, Beppe Riso, di prendere tempo. Il messaggio sarebbe chiaro: prima di legarsi ancora più a lungo al club, il brasiliano vuole comprendere meglio il proprio ruolo futuro. Una posizione che non chiude le porte all’Inter, ma che allo stesso tempo lascia aperti scenari differenti in vista della prossima estate.

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Roma e Atletico Madrid sullo sfondo: l’Inter riflette

Sul brasiliano si muove con interesse la Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico che vedrebbe in lui l’interprete ideale per il suo calcio fatto di corsa, aggressione e inserimenti. Si tratterebbe di un interesse non nuovo, già emerso ai tempi del Monza, e che ora potrebbe riaccendersi nella Capitale. Nei prossimi giorni, l’incontro tra la Roma e Riso per le situazioni di Mancini e Cristante potrebbe diventare l’occasione giusta per sondare anche la disponibilità del laterale nerazzurro. Resta vivo pure il nome dell’Atletico Madrid, club che in passato aveva già mostrato attenzione per il giocatore. Per l’Inter, perdere un jolly come Carlos Augusto sarebbe un problema rilevante, ma la linea della proprietà resta chiara: niente aste e niente giocatori poco convinti del progetto.