Carlos Augusto Inter, arriva il rinnovo? Le ultime sul futuro dell’esterno nerazzurro in vista di gennaio

Carlos Augusto Inter, il rinnovo dell’esterno brasiliano è assolutamente una possibilità. I nerazzurri spingono per arrivare alla fumata bianca

La decisione della società nerazzurra è ormai definitiva: Carlos Augusto Inter rappresenta un binomio destinato a durare nel tempo. L’esterno brasiliano classe 1999, arrivato tra qualche dubbio iniziale, si è trasformato in una pedina imprescindibile per gli equilibri della rosa. La sua capacità di ricoprire più ruoli – da quinto di centrocampo, da terzino sinistro o addirittura da centrale difensivo in una linea a tre – ne ha fatto uno dei giocatori più preziosi dell’organico guidato da Cristian Chivu. L’allenatore romeno, noto per la cura maniacale della fase tattica, ha trovato in Carlos Augusto un interprete ideale, disciplinato, affidabile e in costante crescita.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la dirigenza interista ha già messo nero su bianco la proposta di rinnovo, fissando la nuova scadenza contrattuale al 30 giugno 2030. È un gesto forte, che certifica una volta per tutte quanto il progetto Carlos Augusto Inter sia considerato centrale per il futuro. L’ex Monza, che nel 2023 era arrivato a Milano quasi come una scommessa, oggi è invece una garanzia sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello caratteriale.

Attualmente il giocatore percepisce circa 2,2 milioni di euro a stagione, con un accordo in scadenza nel 2028. Il rinnovo proposto prevede un adeguamento a circa 3 milioni di euro annui, un riconoscimento meritato per la crescita mostrata negli ultimi mesi e per una continuità di rendimento che ha convinto tutti, dal reparto tecnico alla proprietà. Le sue prestazioni in Serie A e nelle competizioni europee hanno dimostrato che Carlos Augusto non è soltanto un jolly utile nelle rotazioni, ma un vero e proprio titolare aggiunto.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il punto di forza di questa evoluzione è la duttilità. Chivu lo ha impiegato con successo in più zone del campo, sfruttandone la capacità di coprire ampie porzioni di campo, l’intelligenza tattica e un certo feeling con il gol. La combinazione tra forza fisica, resistenza, lucidità nelle letture e personalità lo ha reso un elemento determinante nelle diverse soluzioni tattiche elaborate dallo staff.

Il rinnovo di Carlos Augusto assume anche una valenza strategica: trattenere un giocatore nel pieno della maturità significa consolidare un progetto che punta sulla crescita interna e sulla continuità. La società nerazzurra vuole costruire un ciclo stabile e competitivo, e blindare un profilo come il brasiliano è un passo importante in questa direzione.

Restano da definire soltanto alcuni dettagli burocratici, ma la strada è segnata: l’Inter intende proseguire il proprio percorso puntando su uomini affidabili, e Carlos Augusto rientra sicuramente tra questi.