Napoli-Milan, Andrea Carnevale: «Il 3-0 con Careca e Maradona... Adesso le percentuali scudetto sono queste. E se ci fosse lo spareggio prima della finale di Champions...

Le parole di Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, sulla sfida in programma contro il Milan in Serie A. Tutti i dettagli

Domenica sera Napoli-Milan ricorderà alla lontana le sfide degli anni ’80, quando le due squadre competevano per grandi obiettivi. Stavolta sono diversi, gli azzurri per lo scudetto, i rossoneri per un posto in Champions. A ragionarci su La Gazzetta dello Sport c’è Andrea Carnevale, che all’epoca giocava nell’attacco dei partenopei.

NAPOLI-MILAN 1989-90: PARTIRE DAL PRIMO GOL – «Ma no, dal risultato finale: Napoli 3, Milan 0. Andate a rileggere le formazioni di quelle squadre, vedete chi c’era in campo da una parte e dall’altra. Notate come battemmo una corazzata mondiale, che aveva già conquistato la Coppa dei Campioni e lo aveva fatto da pochi mesi, che sarebbe poi stata eletta come la formazione del secolo o qualcosa del genere».

CHI HA DETTO “IO E ANDREA AVEVAMO UNA SINTONIA UNICA” – «Antonio Careca. E forse aveva ragione. Io ho vissuto un’epoca che posso soltanto augurare a qualsiasi attaccante, perché mi è toccato in sorte Diego con Careca e con Giordano. E se uno si ferma un attimo a riflettere, senza neanche fare due conti può solo dire: che attacco!».

PERCENTUALI SCUDETTO – «45 per cento all’Inter, 40 al Napoli, il 15 per cento all’Atalanta che deve colmare un buco più grosso e dall’ultima di campionato rischia di uscire con il morale ammaccato. Ma a me Gasp piace, dà un gioco e una personalità alla sua squadra. In una giornata si possono accorciare le distanze e tornare tutti nel mischione. Però se il Napoli si avvicina a Inzaghi, diventa durissima per i nerazzurri».

SPAREGGIO POSSIBILE – «Che sarebbe un finale insolito. Ora dico una cosa un po’ campata in aria ma neanche poi tanto: il campionato finisce il 25 maggio, dunque eventualmente che si debba andare allo scontro diretto lo sapremo solo quel giorno. La finale di Champions è in programma il 31, a Monaco, e mettiamo il caso che l’Inter ci arrivi: immaginatevi un po’ che splendida tensione si vivrebbe, che atmosfera».