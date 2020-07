Carnevali: «Con De Zerbi possiamo fare grandi cose. Caputo? È un attaccante di livello europeo»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole sul momento dei neroverdi

SASSUOLO-JUVE – «Ci siamo andati vicini, ma al di là del risultato finale c’è l’orgoglio di aver messo in difficoltà la Juventus e aver dimostrato di essere una squadra con tanta qualità».

DE ZERBI – «De Zerbi è un giovane ma ha grandissime capacità e avrà un grande futuro: quando hai la fortuna di trovare persone che lavorano tanto i risultati arrivano. Lo conosco da quando giocava nei giovanissimi del Milan, non abbiamo avuto nessun dubbio su di lui e neanche lui ha mai dubitato se rimanere con noi. Ci possiamo divertire e possiamo fare grandi cose insieme: può diventare con noi un allenatore da grande club, e noi speriamo che quel grande club possa diventare il Sassuolo».

CAPUTO – «Caputo è un attaccante di livello europeo per le qualità da goleador e per come fa giocare la squadra. Noi abbiamo sempre puntato molto sui giovani, ma insieme a loro ci sono giocatori importanti e affermati come lo stesso Caputo, Peluso e Consigli».

EUROPA LEAGUE – «Di sorprese ce ne possono essere perché con queste partite ravvicinate non sai mai cosa ti aspetta. Mister De Zerbi sta gestendo nel modo migliore questo momento, cambiando spesso giocatori: dovremo giocare fino alla fine, adesso dobbiamo guardare solo chi ci sta davanti cercando di fare il massimo possibile. Credo sia giusto cercare di portare le vittorie per avvicinarci a chi ci sta davanti».