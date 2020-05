Carnevali gela le pretendenti: «Boga resta un altro anno a Sassuolo»

Il dirigente del Sassuolo si è sbilanciato sul futuro di Jeremie Boga. Ecco le dichiarazioni di Giovanni Carnevali

Ospite della Domenica Sportiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della ripresa del calcio ma ha anche di calciomercato, sbilanciandosi soprattutto sul futuro di Jeremie Boga. Ecco le sue parole riportate da SassuoloNews.net.

BOGA – «Boga è cresciuto molto e sotto questo aspetto dobbiamo dare merito al nostro mister De Zerbi che in un anno è riuscito a far crescere questo giocatore a grandi livelli. E’ richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi e dobbiamo cercare di andare avanti con queste linee e credo che Boga, anche l’anno prossimo, vestirà la maglia neroverde».

RIPARTENZA – «C’è unione tra società e calciatori: sento parlare delle 16,30 forse è l’ultimo dei problemi, vero che fa caldo ma anche i Mondiali si giocano a quell’orario. Dobbiamo fare dei sacrifici perché è l’industria calcio che ne può risentire. Abbiamo dei partner televisivi che sono importantissimi: ben venga parlare di trasmissioni in chiaro ma, a meno di decisioni del Governo che però avrebbero dovuto già esserci, dobbiamo lavorare per conto di questi partner. Ma oggi c’è proprio la gioia di poter continuare».