Carnevali ammette: «Muharemovic? Un po’ di richieste le abbiamo già avute. Il suo futuro? Una cosa è certa!»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Sassuolo Juventus, il direttore generale e amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha risposto anche alle domande relative ad uno degli oggetti preziosi della squadra di Fabio Grosso, ovvero Tarik Muharemovic, difensore bosniaco sul quale si è registrato l’interesse dell’Inter e della stessa Juventus (club che ha il 50% sulla rivendita del ragazzo, il quale era cresciuto nel vivaio bianconero)

MUHAREMOVIC – «Il valore dipende sempre da chi te lo richiede, però è inutile nasconderlo un po’ di richieste le abbiamo già avute. Una cosa è certa noi a gennaio non lo vorremmo cedere perché vorremmo tenere la squadra così. Per cui, se c’è la possibilità ci vogliamo rinforzare e non sicuramente fare delle cessioni dei giocatori più importanti. Abbiamo avuto dei contatti con più club per cui penso che avrà un bel valore, un valore alto. Ma poi deve dimostrarlo lui, deve dimostrare le sue capacità, c’è ancora una parte dei campionati importante. Però penso che comunque l’asticella sia bella alta».

SULLE AMBIZIONI DEL SASSUOLO E SU BERARDI – «Io credo che giocare partite di questo livello è il top, il massimo che si può avere per una squadra come il Sassuolo che è sempre alla ricerca di potersi migliorare. È una delle ennesime prove che abbiamo perché ci confrontiamo con la squadra che lotta per il titolo italiano. L’atmosfera è eccezionale per cui lo stadio è pieno, credo che ci siano tutte le componenti affinché sia una partita bella. Al termine di questa partita, se il risultato è positivo, avremo anche noi qualche visione diversa di quello che potrebbe essere il nostro campionato, tenendo presente che il nostro obiettivo è sempre quello della salvezza perché oggi penso che sia l’obiettivo principale. Berardi sta recuperando purtroppo manca oggi. Manca anche Volpato, due giocatori per noi importanti e io credo che ne avrà ancora per una decina di giorni, stare recuperando e ritornerà penso In cui ritornerà a Volpato».