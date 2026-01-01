Calciomercato Sassuolo, Muharemovic potrebbe essere ceduto? La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: l’Inter punta Muharemović per la difesa. La situazione attuale

La sessione invernale non servirà solo a tappare le falle immediate, ma a gettare le basi per la difesa del futuro. In questo scenario, il calciomercato Sassuolo diventa lo snodo cruciale per le strategie dell’Inter: l’obiettivo della dirigenza è regalare un centrale di prospettiva capace di integrarsi gradualmente nelle rotazioni, per poi esplodere definitivamente nella prossima stagione.

L’identikit del rinforzo ideale

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il profilo ricercato è chiaro: un giovane, preferibilmente di piede mancino, che possa agire come vice-Bastoni e accumulare il giusto rodaggio da qui a giugno. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Tarik Muharemović, talentuoso classe 2003 attualmente in forza ai neroverdi. Gli scout vedono in lui mezzi fisici e tecnici di assoluto valore, rendendolo l’obiettivo numero uno delle trattative legate al calciomercato Sassuolo.

L’intreccio con Juventus e Frattesi

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa a causa di un fitto intreccio burocratico. La Juventus, infatti, vanta una percentuale del 50% sulla futura rivendita del centrale bosniaco. Questo dettaglio trasforma la trattativa in una vera partita a scacchi, poiché si inserisce nel più ampio discorso legato a Davide Frattesi, altro obiettivo sensibile dei bianconeri.

Sebbene sia difficile che gli emiliani scelgano di privarsi del proprio gioiello a metà stagione, le evoluzioni del calciomercato Sassuolo restano sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter. I nerazzurri continuano a sondare il terreno, consapevoli che il club neroverde rappresenta, ancora una volta, una bottega pregiata ma molto cara per rinforzare i reparti chiave della squadra.