Morace: «Calcio femminile? Mondiale fondamentale. Con Gaucci…»

Carolina Morace, in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, ha parlato del calcio femminile e della sua esperienza sulla panchina del Perugia.

CALCIO FEMMINILE – «Il fatto di aver partecipato ai Mondiali è stato fondamentale. Speriamo nell’Europeo e poi vedremo. E’ chiaro che per noi è importante partecipare a queste grandi manifestazioni internazionali».

PERUGIA -«Intanto devo ringraziare il presidente che mi ha dato questa opportunità. Gaucci si è comportato con me come si è comportato con qualsiasi altro allenatore che ha avuto nelle sue squadre. Io gli ho detto che ognuno aveva il suo ruolo, ad altri magari andavano bene le sue interferenze. Per quanto riguarda l’avventura in sé, è stato come allenare la nazionale canadese, la nazionale italiana o il Milan: un’esperienza professionale».