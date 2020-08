Carragher su Messi: «Lo vedo più adatto al City che al Liverpool»

Jamie Carragher, ex giocatore inglese, ha parlato del futuro di Leo Messi e della possibilità di un suo trasferimento al City

Jamie Carragher, ex difensore e attualmente opinionista di Sky Sports, ha parlato del futuro di Leo Messi. Ecco le sue parole:

«Mi piacerebbe vedere Messi in Premier League, ci spero tanto. L’unica squadra in cui può andare secondo me è proprio il City, sia per Guardiola che per le finanze dello sceicco. Non credo invece che il Liverpool sia una possibilità, parlo a livello finanziario ma anche di stile di gioco. Tecnicamente e tatticamente vedo molto meglio Leo nella squadra di Pep che in quella di Klopp».