Carta: «Ringrazio il presidente Giulini per la grande opportunità. Serviranno innesti mirati»

Pierluigi Carta, neo direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del neo tecnico rossoblu, Eusebio Di Francesco. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ringrazio il presidente per la grande opportunità. È la mia città, per me è qualcosa di speciale. Spetterà a me e ai miei collaboratori ripagare la fiducia. Carli ha rappresentato tanto per tutti anche sul piano umano. Serviranno degli innesti mirati per dare a Di Francesco gli strumenti giusti, ma è presto per fare nomi. Non ho mai vissuto con la smania di questo posto, ma mi ha fatto enorme piacere la proposta: è il sogno di una vita. penso sia una nomina ponderata, il fatto che si sia scelto un tecnico come Di Francesco mi dà l’input per crescere ancora, vogliamo alzare il livello. Tutto ciò si può fare solo con l’organizzazione e con persone competenti: penso di avere tanti validi collaboratori: da Conti a Cossu, passando per Colombo ed Erriu».