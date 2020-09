Carta: «Stiamo facendo di tutto per portare Godin al Cagliari. Su Nainggolan…»

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Sottil e Zappa

GODIN E NAINGGOLAN – «La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari. Se riusciremo saremo felicissimi perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire anche guardando all’età anagrafica. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa. Anche per Radja il pallino è nelle mani dell’Inter si vedrà a fine mercato ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa».

DI FRANCESCO – «Con il mister c’è una grande condivisione di esigenze. Non ci sono contenti o scontenti, sappiamo che la rosa va completata ma siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare da qui a fine mercato e lo condividiamo con il tecnico».

MERCATO IN ENTRATA – «Noi non guardiamo alla nazionalità ma al valore tecnico, poi se un giovane è italiano è un valore aggiunto. Ma per primo guardiamo al ragazzo e al suo spessore umano e tecnico».