Casemiro chiaro: «Se giochiamo come col Betis, non vinciamo la Liga»

Il centrocampista Casemiro tiene alta l’attenzione in casa Real Madrid dopo la sconfitta contro il Real Betis

Casemiro tiene alta la concentrazione in casa Real Madrid dopo la sconfitta per 2-1 di ieri sul campo del Betis. Le parole del centrocampista brasiliano in zona mista riportate da Bernabéu Digital.

«Se giochiamo così, non vinciamo di certo la Liga Tutte le partite sono difficili, ma per vincere il campionato dobbiamo esprimerci sempre a un livello alto. Col Betis non ci siamo riusciti e abbiamo perso. Rimettiamoci subito a lavorare a testa bassa, perché non siamo stati affatto all’altezza».