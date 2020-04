Iker Casillas ha parlato dell’arrivo del tecnico Conceiçao al Porto: l’elogio del portiere all’allenatore portoghese

Ai microfoni di Porto TV, Iker Casillas ha parlato dell’impatto di Sérgio Conceiçao sul club.

«La sua mano è stara importante per tutti noi perché ha portato quell’energia di cui il club aveva bisogno, non so se in termini di calcio o per il club in generale. Quando è arrivato in conferenze stampa ha anche mostrato il suo carattere e questo ci ha infettato, è stato decisivo per noi per conquistare il campionato».