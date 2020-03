Casillas: «Perquisita la mia casa a Porto. Trasparenza fra i miei principi»

Anche Iker Casillas coinvolto nell’Operazione Fuorigioco in Portogallo. Le dichiarazioni del portiere iberico

Perquisita anche la casa di Iker Casillas, portiere del Porto, nel corso della maxi-operazione chiamata Operazione Fuorigioco contro l’evasione fiscale. Ecco la posizione dell’iberico, che ha rilasciato un comunicato.

«Stamattina la Procura portoghese è venuta a casa mia a Porto, in quanto è andata in altre 76 case di società sportive, giocatori e società per chiedere della documentazione. Mi sono messo a tua disposizione. La TRASPARENZA è uno dei miei principi».