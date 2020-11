Casillas racconta l’infarto: «Sembrava che qualcosa mi schiacciasse il petto»

Iker Casillas ha raccontato i momenti dell’infarto

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e del Porto, in una intervista a El Pais ha raccontato i momenti vissuti in Portogallo con l’infarto del 2019.

«Per quanto riguarda i problemi cardiaci che ho avuto al Porto, ricordo di aver sentito un dolore così forte che sembrava che questa forza mi stesse schiacciando il petto. La cosa più strano in tutto ciò, è che il giorno prima mi stavo allenando attivamente in palestra e passavo da un bilanciere all’altro, e il giorno dopo non potevo camminare per otto metri dal letto al bagno».