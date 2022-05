Casillas: «Se il mio amato Real Madrid perde la finale di Champions non cercatemi». Le parole dell’ex portiere dei Blancos

Iker Casillas ha inviato un messaggio tramite il suo account TikTok in vista della finale di Champions League. Ecco le parole dell’ex portiere del Real Madrid:

«Signore e signori, se il mio amato Real Madrid perde la finale di Champions, non chiamatemi, non scrivetemi, non cercatemi. Perché sarò morto con loro».