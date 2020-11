Casiraghi: «Morata non mi ha stupito, Kulusevski era l’uomo che mancava»

Pierluigi Casiraghi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del reparto avanzato della Juve. Le sue parole

MORATA – «Stupito? Macché, si è inserito alla grande. Anzi, è tornato alla grande: sta facendo meglio di tutti, si vede che l’esperienza maturata sta pesando e fa la differenza. Mi ha colpito il suo repertorio: vede la porta, si muove benissimo, aiuta i compagni… Oggi è una punta alla quale non manca nulla».

CHIESA – «È giovane, ha solamente 23 anni, ma nel tempo ha dimostrato di poter cambiare il proprio modo di giocare: prima era più offensivo, stava molto vicino alla porta. Ora è quasi un esterno a tutta fascia, anche se a Firenze aveva già iniziato a “specializzarsi” in questo ruolo. È stato anche criticato, ma considero la sua partenza positivamente: arrivare alla Juventus non è da tutti, ma devo dire che si sta inserendo bene. Qualità e personalità non gli mancano».

NOTA POSITIVA – «Morata a parte, che comunque è un giocatore esperto, dico Kulusevski: mi piace, è l’uomo che mancava. Ha un sinistro micidiale, anche un fisico importante. Segna e fa segnare: ha tutto, il futuro è dalla sua parte. E su Ronaldo, cosa potrei dire? Vive per la vittoria, fa paura. È veramente impressionante…».

LAZIO JUVE – «La Lazio non vive un periodo straordinario: vero, una vittoria e due pareggi in Champions League non sono male, ma in campionato sta un po’ zoppicando anche se, onestamente, va sottolineato che il Covid-19 sta indicendo parecchio. La Ju- ve, invece, è in crescita: l’ha dimostrato sia con lo Spezia che contro il Ferencváros. Sulla carta è un match apertissimo, si affrontano due tra le migliori squadre che abbiamo ammirato in Italia nelle ultime stagioni».

SCUDETTO – «Juve in pole? Sì, ma faticherà più del solito: le altre si sono rinforzare molto. Mentre ho fiducia per la Champions: potrà arrivare lontano».