Caso Arthur, la ricostruzione: ecco quali sono le scelte del brasiliano, che non farà più parte del gruppo per sua scelta

Il caso Arthur tiene banco ormai da diversi giorni. Il giocatore brasiliano – prossimo centrocampista della Juventus – non ha risposto alla convocazione del Barcellona per la ripresa degli allenamenti in vista della Final Eight di Lisbona.

Arthur, come riportato dal Mundo Deportivo, ne fa una questione sportiva. Come trapela dal suo entourage, Quique Setién ha detto al calciatore che non avrebbe più giocato con il Barcellona: proprio per questo motivo ha deciso di non rispondere più alle convocazioni del suo attuale club.