Caso Brozovic, l’Inter non commenta ma ora il croato non è più incedibile

L’Inter si è limitata a non commentare i recenti comportamenti di Marcelo Brozovic ma all’interno della società c’è imbarazzo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i recenti comportamenti di Marcelo Brozovic non sono stati graditi per nulla dall’Inter, che ha evitato commenti ufficiali ma potrebbe prendere provvedimenti nei confronti del calciatore.

Tradotto: il centrocampista croato non sarebbe più tra gli incedibili nella lista di Antonio Conte. Il futuro di Brozovic è ora in discussione, con l’Inter che potrebbe dare la caccia ad un nuovo regista in estate.